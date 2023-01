VIDEO/ ARRIVA IL NEVONE, DA DOMANI NEVICATE COPIOSE ANCHE A QUOTE BASSE

E' in arrivo un week end col nevone. Secondo le previsioni del nostro Fabrizio Di Sabatino, a partire da domani vivremo un peggioramento delle condizioni meteo, con abbondanti nevicate anche a quote collinari (200 /300 metri - Colleparco e Villa Mosca per intenderci) ma anche in pianura. Sabato poi, giornata da nevicate ancora più abbondanti, mentre domenica il fenomeno dovrebbe attenuarsi, con una quota neve a 800 metri

ASCOLTA QUI IL METEROLOGO FABRIZIO DI SABATINO