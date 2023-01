LE ADDETTE ALLA REFEZIONE DEGLI OSPEDALI DELLA ASL DI TERAMO SENZA STIPENDIO E TREDICESIMA

" Queste lavoratrici svolgono un ruolo fondamentale per le nostre comunità, pur nelle difficoltà continuano ad assicurare un servizio, ma è davvero giunta l'ora di dare risposte certe sugli stipendi arretrati, sulle ferie non godute e su cosa accadrà nei prossimi mesi- ha dichiarato Pepe - l a Asl, che paga regolarmente l’azienda appaltatrice, ha avviato le procedura per la nuova gara. È importante ridurre il più possibile i tempi e tornare ad una situazione di normalità".