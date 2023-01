QUESTA SERA A MARTINSICURO LA PRESENTAZIONE DI “GIALLO SETA”, IL ROMANZO A QUATTRO MANI DI ALESSANDRA BUCCI E ANTONIO D’AMORE

Sarà la sala consiliare del Comune di Martinsicuro ad ospitare, questa sera alle 21, la presentazione di “Giallo seta, amori e segreti di Villa Adriana”, romanzo a quattro mani firmato dalla pluripremiata poetessa e scrittrice Alessandra Bucci e dal giornalista teramano Antonio D’Amore. Un libro particolare, con un finale a sorpresa, un intreccio amoroso e misterioso, che attraversa le emozioni, ma anche il tempo e lo spazio. “Una storia, quella di “Giallo seta”, che parla di amore ma anche di redenzione; come ogni amore – ma anche ogni paura e ogni fonte di nuovo coraggio – ci può elevare a persone spiritualmente migliori, così, senza che ce ne accorgiamo, quel mutare perpetuo che ci accompagna dalla nascita accelera in determinate condizioni e ci conduce, che noi lo vogliamo o no, verso un cambiamento “epocale” della nostra vita, o verso l’apice del nostro destino.” (Claudio Santoro - autore della prefazione).

Alla presentazione, oltre agli autori, prenderanno parte: il dottor Domenico De Berardis, autore di una interessantissima postfazione e l’editore Arturo Bernava, de Il Viandante. A moderare l’incontro sarà Stefania Pompeo, mentre Francesco Ranalli impreziosirà l’evento con il suo accompagnamento musicale.