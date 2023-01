OTTO STUDENTESSE MOLESTATE, CHIESTI OTTO ANNI PER IL MAESTRO DI MUSICA

Otto ragazzine molestate, otto anni di condanna. La richiesta della Procura per l’insegnante di musica della Val Vibrata, coinvolto un anno fa in una vicenda di molestie sessuali ai danni delle sua allieve, è una richiesta pesante. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe davvero molestato quelle ragazzine, quattordicenni, con palpeggiamentj e attenzioni morbose. Atti che si sarebbero ripetuti più volte, durante le lezioni di musica che impartiva in Val Vibrata, e che sono stati testimoniati dalle giovanissime studentesse, nel corso di un incidente probatorio che ha accertato, grazie alla presenza di medici e psicologi, l’attendibilità dei loro racconti. Le famiglie delle ragazzine si sono costituite parte civile. Adesso toccherà agli avvocati della difesa.