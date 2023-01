GIULIANOVA NON RIESCE A COMPLETARE UN BASAMENTO IN CEMENTO, SLITTA L'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AL FONDATORE

Slitterà ancora una volta l inaugurazione del monumento di Anton Giulio Acquaviva a Giulianova, prevista per il prossimo 7 febbraio. Sarebbe stata la ricorrenza della morte dell illustre personaggio che ha fondato la moderna Giulianova. Ritardi, cavilli burocratici, ecc. invece non permettono il completamento del basamento in costruzione... Il monumento, in pietra della Maiella, e donato dal Rotary Club Teramo Est è gia pronto da mesi. Ma non si riesce a installarlo...

Verrà dirottato ad Acquaviva Picena?