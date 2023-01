PRONTO SOCCORSO E 118, LA ASL CERCA DISPERATAMENTE 10 MEDICI

Che la situazione sul fronte personale da reclutare fosse difficile per determinate discipline mediche, il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, lo aveva ribadito a fine dicembre 2022. In quell'occasione aveva ricordato i concorsi spesso andati deserti e l'urgenza di assumere nuovi medici: "Io li assumerei subito, anche domani, nuovi anestesisti, nuovi medici di Pronto Soccorso...davvero..ma non ci sono e credo che ci si debba forse anche interrogare sui requisiti economici previsti per determinate figure etc..." aveva detto. Ma i medici comunque servono, ne mancano all'appello almeno 23 (alla data del 31 dicembre 2022) stando al piano del fabbisogno di personale della Asl. Da qui l'indizione dell'avviso di mobilità volontaria dall'esterno, per titoli e colloquio, di 10 dirigenti medici della disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Ora la speranza è che qualcuno risponda all'avviso...