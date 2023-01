PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI SABATO 21 GENNAIO, SEVERA FASE DI MALTEMPO CON NEVE ABBONDANTE A QUOTE BASSE

Carissimi amici ben ritrovati eccoci finalmente a commentare la forte ondata di maltempo che dalle prossime ore si manifesterá seriamente su tutto il medio versante adriatico e nelle zone interne appenniniche con particolare riferimento alle zone orientali.

La profonda depressione che in queste ore si sta spostando lentamente verso il basso tirreno provocherà a partire dalla serata e notte prossima una severa ondata di maltempo sulle aree orientali della nostra regione con nevicate copiose e abbondanti a partire dalle quote prossime alla pianura intorno ai 200/300mt e occasionalmente anche a quote più basse, durante i fenomeni più intensi.

Gli accumuli nevosi saranno molto consistenti già dalla bassa collina 400/500mt di quota ed oltre gli 800 metri il manto bianco potrebbe anche raggiungere o superare il metro di altezza.

Le nevicate copiose sino ai 200/300mt di quota si manifesteranno particolarmente anche nella mattinata/pomeriggio di sabato, dalla sera/notte di domani, tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

Sulle pianure e coste adriatiche piogge molto forti ed insistenti, con possibili fenomeni di neve tonda o graupel durante le precipitazioni più intense.

Nell'aquilano e Marsica tempo instabile con locali nevicate a bassa quota.

Le temperature sono previste in moderata flessione rispetto ai valori odierni ed i venti saranno forti orientali.

INVITIAMO A PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ IN PARTICOLAR MODO NELLE AREE INTERNE E NELLE ZONE COLLINARI, DOVE IN MANTO NEVOSO POTRÀ RAGGIUNGERE ALTEZZE MOLTO RILEVANTI E CONSIDERANDO CHE LA QUALITÀ NELLA NEVE RISULTERÀ ASSAI PESANTE PER VIA DELLE TERMICHE NON PARTICOLARMENTE RIGIDE, VI POTREBBERO ESSERE I PRESUPPOSTI PER DIVERSI DANNI ALLE LINEE ELETTRICHE, OLTRE ALLA CADUTA DI RAMI E ALBERI, CAPANNONI ECC.

IL RISCHIO DI POSSIBILI BLACK OUT RISULTERÀ MOLTO ALTO.

INVITIAMO A RESTARE AGGIORNATI AI PROSSIMI BOLLETTINI CHE SEGUIRANNO SULLA PAGINA METEO FACEBOOK "CHE TEMPO FA?"



A CURA DI

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO