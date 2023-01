VIDEO-FOTO / "DEBUTTO" UFFICIALE DEL COMMISSARIO CASTELLI, OGGI A TERAMO L'INCONTRO COI SINDACI

E' stata una sorta di presentazione ufficiale, quella di oggi a Teramo per il Commissario della Ricostruzione Guido Castelli, che ha incontrato i 23 Comuni del Cratere. A fare gli onori di casa, il presidente della Regione Abruzzo, che si dice sicuro che non ci sarà alcun cambiamento in questo cambio di guida alla Ricostruzione, perché Castelli è stato Sindaco di Ascoli durante il terremoto, poi assessore regionale alla Ricostruzione, quindi conosce benissimo tutta la struttura.



