BOCCONI AVVELENATI IN UNA ZONA DEL CENTRO STORICO, D'ALBERTO FIRMA ORDINANZA

Nel primo pomeriggio di oggi, a seguito di

segnalazioni pervenute all'ufficio ambiente del Comune,

Carabinieri Forestali di TERAMO e Polizia Locale hanno effettuato

un capillare sopralluogo in alcune vie del centro (C.so De

Michetti, C.so Cerulli, P.zza S.Anna, via dei Mosaici, via del

Baluardo) al fine di accertare la presenza di esche e\o bocconi

avvelenati lasciati a terra.

Per accertare la situazione, sono stati effettuati prelievi di

sostanze sospette, e gli agenti del Comandante della P.L. Franco

Zaina e del Comandante dei CC.F. Luca Brugnola, consegneranno i

campioni ai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di TERAMO, in

attesa delle analisi di laboratorio.

Nel frattempo, il Sindaco Gianguido D'Alberto, firmerà un

Ordinanza che impartisce il divieto di raccogliere cibo e\o scarti

alimentari da terra, soprattutto nelle aree oggetto di verifica,

invitando in particolare i possessori di animali da compagnia ad

evitare che questi ultimi possano ingerire tali prodotti. Oltre

ciò, così come previsto dalla normativa vigente, verrà effettuato

un trattamento di sanificazione nelle aree interessate. Per

eventuali segnalazioni circa il rinvenimento di sostanze di

dubbia provenienza, è possibile contattare il Coordinatore della

Polizia Locale Vincenzo Calvarese al seguente recapito:3407370451.