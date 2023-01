I CARABINIERI CHIUDONO UN' ATTIVITA’ DI SCOMMESSE: FACEVANO GIOCARE MINORENNI

A S. Egidio alla Vibrata, i Carabinieri della locale Stazione davano esecuzione ad un provvedimento di sospensione dell’ attività di raccolta scommesse, dei locali di via Vittorio Veneto n. 33, sede di un Impresa individuale di raccolta di scommesse .

Al titolare dell’ esercizio veniva contestata la violazione di cui all ’ art 24, comma 20, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, per aver consentito a minori di anni 18 di partecipare ai giochi pubblici con vincita di denaro.

Il provvedimento in questione era stato precedentemente richiesto dai Carabinieri di S. Egidio alla Vibrata al Questore di Teramo, a seguito degli accertamenti eseguiti dai militari operanti in data 26 Novembre 2022, dai quali era emerso che il titolare della licenza aveva permesso a due minori di anni 14 di effettuare scommesse calcistiche del tipo virtuale.