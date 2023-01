RINVIATO PER MALTEMPO L’OPEN DAY DEL DI POPPA - ROZZI, SARÀ OPEN NIGHT METCOLEDÌ 25



Rinviato per maltempo l’Open day previsto per domani al Di Poppa Rozzi, ma la scuola della preside Provvisiero ha già trovato una soluzione, organizzando una Open Night per mercoledì 25, dalle 16 alle 22. Sarà la notte dei saperi e dei sapori, allietato dall’aperitivo cenato preparato dai ragazzi dell’istituto. Durante la serata si potranno vivere, tra emozione e scoperta, tutte le esperienze della scuola e conoscere nel dettaglio l’offerta formativa.