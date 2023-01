SCOMPARE 87ENNE DI SILVI, FAMILIARI PREOCCUPATI PER LE RIGIDE TEMPERATURE

Corrado non si trova. È uscito di casa poco dopo le 15 e di lui non si è saputo più nulla. Ha 87 anni, Corrado Cipolloni, soffre di alzheimer, indossa pantaloni e giacca blu. Si è allontanato da casa sulle colline di Silvi. In moltissimi adesso lo stanno cercando, anche perché le rigide temperature di questa notte sono oltremodo pericolose per la sua età. Chiunque avesse notizie contatti immediatamente il numero 333.458247.