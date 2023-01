IL GIUDICE SEQUESTRA PROFILO FACEBOOK "COSTANTINI FA COSE" MA IL COLOSSO SOCIAL NON LO OSCURA

Nonostante sia intervenuto un quotatissimo avvocato teramano e la magistratura il provvedimento non è stato ancora eseguito e facebook non ha ancora oscurato il profilo facebook denominato "Costantini (sindaco di Giulianova) fa Cose".

Nel fascicolo della Procura ci sono due indagati per sostituzione di persona e per diffamazione. Il Sindaco di Giulianova ha presentato diverse denunce ma ad oggi il profilo è ancora attivo e pimpante. E consentitecelo: la pagine è anche simpatica perchè come è ben scritto nella descrizione si tratta di "satira" e niente più. Satira sul lavoro da amministratore portato avanti da Costantini in questi anni e tra le ultime cose inserite figura la sua recentissima intervista rilascita alla Asl nella quale si annuncia la sua ricandidatura, intervista che ha destato qualche polemica politica e ben riportate dal nostro sito nelle scorse ore. Al momento quindi nonostante sia stato notificato da oltre un mese, al colosso facebook la richiesta di oscurare "Costantini fa cose", il provvedimento non è stato eseguito e la satira, è il caso di dirlo facendosi una bella risata, va avanti.