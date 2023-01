ECCO PERCHE' OGGI NON E' NEVICATO SECONDO LE PREVISIONI METEO

Buongiorno a tutti cari amici, in molti mi state scrivendo ma come mai non è nevicato?

La disamina sulla sinottica ha avuto il percorso più o meno inquadrato dai principali modelli di calcolo giorni fa, unico sbaglio se vogliamo colpevolizzarci, è dettato dalla quantità delle precipitazioni sovrastimata dai principali modelli e che ha poi dettato di conseguenza anche la quota neve ad essere relegata a quote leggermente più alte nelle nostre zone non essendosi dimostrate particolarmente intense, per via del punto occlusivo che si è andato a posizionare sul sud Abruzzo e non da noi come lasciavano trapelare i calcolatori in un primo momento, infatti stamane nel chietino e nel Vastese si registrano abbondanti accumuli nell' ordine di 40/50cm di neve già a 400mt di quota. Oltretutto sapevamo che le termiche erano a limite per via della provenienza della massa fredda in discesa dalle latitudini settentrionali "artico polare marittima" quindi non particolarmente fredda, ma visto che eravamo visti nel punto di maggiore occlusione dove le precipitazioni dovevano essere molto abbondanti avevamo previsto neve dai 200/300mt perché il freddo si sarebbe riversato in basso attraverso l'effetto di ricaduta omeotermica, proprio come avvenne nel nevone del 2017.

La situazione poi si è mostrata un tantino diversa a causa del profondo minimo depressionario che si è andato a posizionare sul Gargano, facendo si che il punto di maggiore convergenza come segnato nella mappa del satellite sotto, andasse ad avvantaggiare il basso Abruzzo ed il Molise dove attualmente sui 400mt di quota ci sono all'incirca 40/50 cm di neve e continua a nevicare abbondantemente.

Anche gli stessi bollettini emanati dalla protezione civile ieri lasciano intuire la disamina da noi seguita tanto che hanno emanato un allerta in merito ai comuni e su quello poi che i sindaci prendono le decisioni di chiudere o no le scuole con le polemiche ad esso correlate.

Adesso il minimo inizierà a risalire verso l'Abruzzo e le precipitazioni andranno scemando nel sud Abruzzo e Molise anche se non mancheranno occasioni per altre nevicate in giornata nelle nostre zone del Teramano e Ascolano fino in serata intorno ai 300/400mt di quota.

Concludendo, volevo ricordare che la meteorologia studia le dinamiche all'interno di un sistema assai caotico che si sviluppa in troposfera, dove si generano poi i fenomeni atmosferici che noi nella sua difficoltà di lettura, cerchiamo di dettagliare, ma il bello di questa scienza sta anche e soprattutto nella sua complessità anche se a volte seppur a distanze minime può risultare stravolgente.

A stasera per le previsioni di domani ed un saluto a tutti voi.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO