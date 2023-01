ATTIVATO IL PIANO NEVE A PINETO ED ATRI CON NON POCHI DISAGI NELLA CITTA' DUCALE

Anche Pineto ha attivato il piano neve per la sicurezza viaria e dei cittadini. Il Comune, dopo una riunione operativa che si è svolta ieri per valutare l’impatto del maltempo in questo fine settimana, ha disposto un servizio di sicurezza in sinergia tra la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico. Le pattuglie sono in circolazione e lo saranno per tutta la giornata e gli operai prestano il loro servizio, unitamente alla Protezione Civile per garantire la sicurezza di tutti. Sono stati approntati i mezzi per salare le strade al fine di evitare la formazione del ghiaccio all’occorrenza e le idrovore sono operative nel caso occorresse sgomberare da eventuali allagamenti i sottopassi che sono tutti presidiati da transenne e pronti a essere chiusi in caso di necessità. Ci sono stati problemi con la corrente elettrica in alcune zone, come a Santa Maria a Valle e nel Quartiere delle Nazioni. Il personale dell’Enel sta provvedendo al ripristino del problema che riguarda diversi comuni della provincia teramana. “In questa prima ondata di neve di questo inverno – commenta il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – i nostri uffici si sono subito attivati per la sicurezza della rete viaria e dei cittadini. Abbiamo un piano neve e operai e pattuglie in strada per monitorare eventuali criticità. Un ringraziamento ai nostri uffici, ai dipendenti e alla Polizia Locale per il prezioso lavoro e anche a tutti i volontari che si sono resi disponibili per ogni evenienza”. Azzeccata è stata invece la decisione del primo cittadino di Atri di sospendere le attività didattiche è stata infatti disposta cautelativamente la chiusura delle scuole su tutto il suo territorio atriano. Questa mattina, infatti, la cittadinanza si è svegliata con la cittadina completamente imbiancata. Ciò ha reso disagevole il traffico soprattutto dei mezzi pesanti e dei trasporti. È infatti di questa mattina il caso di un autoarticolato rimasto bloccato dinanzi all’Eurospin di Atri. Se tutto procede bene lunedì ripartirà in pieno regime la macchina.

MAURO DI CONCETTO