CHE TEMPO FA? / DOMANI GIORNATA VARIABILE, BASSO RISCHIO DI PIOGGIA E NEVE, MA IN SERATA...

Ben ritrovati cari amici, la profonda depressione generata dalla discesa di aria fredda di estrazione polare/marittima che ha determinato copiose nevicate a quote basse sul chietino, vastese e nel Molise isolando diversi paesi, ora le precipitazioni sono previste in temporanea attenuazione, la bassa pressione nelle prossime ore traslerà sul medio versante adriatico e punterà verso le coste marchigiane dove sono previste nevicate a quote basse.

La giornata di domenica vedrà una generale variabilità atmosferica su tutto il territorio regionale, i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o coperti ma con basso rischio di precipitazioni o al massimo sporadiche, nevose oltre i 500mt di quota.

Tendenza a peggioramento nella sera / notte successiva con nuove precipitazioni sul medio Adriatico che potranno risultare nevose sui 500/600mt di quota.

Le temperature sono previste stazionarie e rimarranno abbondantemente sotto le medie del periodo sia nei valori minimi che in quelli massimi, la ventilazione risulterà moderata settentrionale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani con nuovi aggiornamenti.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO