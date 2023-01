CONTINUANO LE RICERCHE PER RITROVARE L'ANZIANO CORRADO CIPOLLINI DI SILVI, INCREMENTATO IL NUMERO DEI SOCCORRITORI

Continuano le ricerche del Sig. Corrado Cipolloni, l’87enne nato ad Atri e residente a Silvi, pensionato, affetto da Morbo di Alzheimer, scomparso dal pomeriggio del 20 gennaio scorso.

In un briefing operativo, svoltosi in Prefettura, al quale hanno partecipato i referenti delle FF.OO., della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, è stato fatto il punto della situazione e definito l’adeguamento del dispositivo di ricerca per il prosieguo delle attività.

Non escludendo alcuna possibilità, è stata chiesta la collaborazione delle Polizie municipali dei Comuni costieri e sarà incrementato il numero dei soccorritori, già considerevole, impegnati nella battuta di ricerca, svolta al momento in un’area dal raggio di circa 1 Km dal luogo di allontanamento, oltre ai servizi delle radio pattuglie delle Forze di polizia e dei droni dei VV.F., lungo i fossati e canneti.

Il futuro miglioramento delle condizioni meteo consentirà l’utilizzo ottimale degli elicotteri, oggi limitato a sole due ore.

Come in passato, la collaborazione dei mass-media per la diffusione, anche a mezzo dei social, della notizia e della foto della persona scomparsa è determinante ai fini del ritraccio anche in altri territori.

Al momento dell’allontanamento il Sig. Cipolloni – alto 1,55 circa, calvo, corporatura media - indossava un cappello grigio, giubbotto ed indumenti scuri.

Qualsiasi notizia di avvistamento può essere comunicata al Comando Stazione dei Carabinieri di Silvi, che procede o a qualsiasi centrale operativa delle Forze dell’Ordine (112, 113, 115, 117).