VIDEO/ LA FURIA DEL MARE SPAZZA VIA I MASSI MESSI A PROTEZIONE DELLA COSTA NORD ALBENSE, PEPE: «FIN'ORA BUTTATI IN MARE 3 MILIONI DI EURO»

Niente da fare. I massi erano stati posizionati nella zona nord di Alba Adriarica per essere tolti ad aprile e per cercare di schermare la forza del mare in questo inverno. Non c'è stato nulla da fare. Nelle scorse notti anche le pietre sono state spazzate via ed il mare è avanzato, trascinandole.

155.000 euro la spesa ipotizzata ma non ancora finanziata dalla Regione. Tutto vanificato ed esperimento abortito che va ad aggiungersi a quanto fatto (poco) in questi 4 anni in quella parte di costa teramana.

"E' l'ultimo disastro messo a punto dalla Regione in questi ultimi anni dopo la spiaggia di alimentazione- commenta il consigliere regionale Dino Pepe- quasi 3 milioni buttati a mare….pennelli pericolosi, sassi affogati ….con danni enormi arrecati alle strutture e all’economia turistica albense".

GUARDA QUI IL NUOVO RIPASCIMENTO FALLITO