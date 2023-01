VIDEO/ NUOVO BLITZ INTERFORZE CONTRO LA MOVIDA TERAMANA, MA LA POLITICA COMINCIA A CONSIDERARLO UN PROBLEMA

Nuovo blitz delle Forze dell’Ordine nel sabato sera teramano. Ieri sera è toccato all’Heaven, il locale di Villa Pavone che ospitava l’esibizione del dj Ludwig. Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili Urbani, Unità cinofile, una vera e propria presenza massiccia di uomini in divisa, così come siamo ormai abituati a vedere da qualche mese in città, da quella famosa “occupazione militare” di piazza Martiri che, di fatto, mise fine ai fine settimana osteggiati dai residenti. Il tutto è iniziato alle 23,14 ed è andato avanti fino alle 4 di stamattina. A portare via tempo sono stati i contolli dell'ispettorato del lavoro sul personale ma a quanto ci risulta non si sarebbero registrati problemi o segnalazioni.

Blitz legittimi, certo, ma attuati con modalità e con un dispiego di uomini e mezzi che rischiano di diventare penalizzanti per i gestori dei locali. Anche la politica teramana ha “bocciato” questo genere di blitz. Lo ha ricordato ieri anche Siriano Cordoni di Area Biancorossa durante il congresso di Azione: «Teramo, ha detto, si è evidenziata ultimamente per blitz in piazza Martiri su minorenni e per momenti di divertimento. Manca capire la vocazione di una città che viene ricordata solo per le feste».Ludwig aveva già un precedente a Teramo. La sua esibizione, organizzata dal Comune, prevista per l’11 settembre del 2021 in piazza Martiri, al Grande Italia, era poi stata spostata di autorità nell'area concerti del Parco Fluviale, per garantire il pieno rispetto di tutte le norme sul distanziamento Covid.

Ieri sera, il controllo all'intero del locale è stato operato dalla polizia di stato. I Carabinieri hanno invece controllato il parcheggio. Le unità cinofile sono arrivate della polizia di Stato di Pescara.

I giovani sono rimasti particolarmente colpiti dall’arrivo in massa delle forze dell’ordine tanto che hanno iniziato a postare foto sui social. Per sapere l’esito del maxi blitz toccherà aspettare la Questura.

Ricordiamo che la scorsa settimana l'attivissimo corpo dei vigili urbani ovvero il nucleo antidegrado del Comune è entrato in un altro locale: Madre Natura per i soliti controlli di routine. Il resoconto di quei controlli, con la tradizionale eleganza che ormai siamo stati abituati a riconoscere, è stato divulgato solo a pochissime testate giornalistiche.

