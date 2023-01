È MORTO ALDO DI SABATINO, PROPRIETARIO DEI MITICI MAGAZZINI ABRUZZESI

Si è spento oggi a Teramo Aldo Di Sabatino, protagonista, con la moglie Franca Di Pietro, di una stagione indimenticabile del commercio teramano. Il suo nome richiama alla mente la storica insegna del Magazzini Abruzzesi, il negozio che il padre e la madre avevano aperto in Corso San Giorgio (a quelli si riferisce la pubblicità sotto) e che proprio lui, unico dei figli a continuarne l’attività, aveva poi trasferito in piazza Sant’Agostino, nella grande sede che per anni ha caratterizzato la vocazione stessa della piazza. Aldo Di Sabatino aveva 78 anni, soffriva da tempo per una malattia, contro la quale aveva strenuamente combattuto. Funerali martedì alle 15,30 in cattedrale.