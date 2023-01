CHE TEMPO FA? / LE PREVISIONI PER DOMANI, IL MALTEMPO NON E' FINITO

Buonasera e ben risentiti cari amici, siamo in attesa del passaggio di un secondo vortice ciclonico che dalle prossime ore risalirà dal basso adriatico e che produrrà nuove moderate precipitazioni che andranno ad interessare tutto il settore del medio versante Adriatico fra la prossima notte e la mattinata di domani, le precipitazioni risulteranno nevose a quote basse 500/600mt, ma non escludiamo locali episodi anche a quote più basse fra notte e primo mattino.

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla tarda mattinata seguita da una generale variabilità atmosferica.

Meno coinvolto il settore occidentale della nostra regione che avrà un tipo di tempo con nuvolosità irregolare che al massimo potrà produrre brevi nevicate a ridosso dei rilievi.

Le temperature continueranno ad attestarsi sotto le medie del periodo, i valori della notte saranno compresi fra i 2/3°C dei litorali ai -5/-4°C delle aree montane ed i -1/+1 delle restanti zone, i valori del giorno compresi fra i 7/8°C del medio Adriatico ai 0/5°C delle restanti zone della regione, la ventilazione risulterà moderata meridionale, vi auguro una buona serata e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO