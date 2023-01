VIDEO/ OGGI LA CONVENTION DEI CERCATORI DELL’ ORO NERO D’ABRUZZO, TRA SAPORI E PROGETTI PER VALORIZZARE UNA RISORSA STRAORDINARIA

L’oro nero d’Abruzzo è il tartufo. Una straordinaria eccellenza, che la nostra regione produce (il Teramano in particolare) ma che non sfruttiamo come potremmo e dovremmo. Se ne è parlato oggi a Colledara, nella tradizionale convention dei tartufai organizzata dall’Associazione “Il Faggio” e, in particolare, dal sempre attivissimo Giovanni Schiqppa. Ospiti della “Fornace”, per un pranzo di grande livello, i tartufai si sono incontrati con il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, col Presidente del Bim, Marco di Nicola, con i Sindaci (Manuele Tiberii di Colledara, Andrea Ianni di Isola, Rosanna de Antoniis di Castel Castagna, Emanuela Rispoli di Tossicia) e con i rappresentanti dei Gal, per discutere anche dei problemi della categoria. Si è parlato del costo del tesserino annuale, delle politiche regionali di incentivo, della necessità di creare un brand abruzzese e teramano, ma anche di tanti progetti, come quello che coinvolgerà l’Istituto Grue della preside Eleonora Magno, al quale sono stati donati due microscopi di alta qualità, anche per portare avanti uno studio sulle piante tartufigene.

ASCOLTA QUI LE INTERVISTE AI PROTAGONISTI