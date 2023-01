FOTO - VIDEO / SCATTA IL CODICE ROSSO PER NEVE, CHIUDE L'A24 A COLLEDARA (MA SOLO IN ENTRATA), AUTO IN FILA PER DUE ORE SENZA SPIEGAZIONI

Chiuso senza preavviso per più di due ore il casello di ingresso dell'autostrada A24 a Colledara.«Sono rimasta bloccata al casello di Colledara, senza spiegazioni e indicazioni, con questo maltempo assurdo - racconta Simona Ferretti, infermiera Asl, che vive ad Isola e doveva venire a Teramo per lavorare - solo dopo varie telefonate alla Polstrada, che non sapeva nulla, al Comando autostradale che non rispondeva, sono venuta a conoscenza tramite il 112 che è stato attuato un piano neve codice rosso ma a Colledara non nevicava, e la mia caposala mi ha detto che a Teramo non stava nevicando, quindi tutto questo è successo perché nevica a L'Aquila» . Una vicenda che ha i tratti del paradosso. «Si è creata una fila chilometrica dietro di me, non potevo girare, perché c'era un cordolo di neve, e non potevo andare avanti, nessuno ci faceva sapere niente - continua Simona Ferretti - c'era un viavai di spazzaneve, spargisale, operatori esterni e interni dell'autostrada, che andavano su e giù ma di noi che stavamo fermi dalle 6 eravamo abbandonati».

L'entrata di Colledara è stata riaperta alle 7,43



