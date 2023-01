SCUOLA PRIMARIA ALLAGATA A NOTARESCO...MA I BAMBINI ENTRANO UGUALMENTE

Scuola allagata alla "primaria" di Notaresco. Scatta la comunicazione "urgente" via social da parte del sindaco Diego Di Bonaventura che scrive: "Ci hanno avvisato che nel primo piano della scuola primaria è entrata acqua. Attualmente tutti i bimbi vengono fatti entrare nel plesso. Se non si riuscirà ad organizzarsi per far fare lezione, gli alunni saranno, ove possibile, riaccompagnati a casa con i pulmini". Work in progress, ora. Notizia "in aggiornamento" conclude il primo cittadino.