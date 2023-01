REFERENDUM PRO-OSPEDALE A VILLA MOSCA, NOMINATI GLI ESPERTI...MA GLI ESPERTI, DOPO UN MESE, ANCORA NON LO SANNO

Ma chi glielo deve dire agli avvocati Angelini-Iannetti-Pelillo che sono stati nominati “esperti” della Commissione comunale per il referendum sull'Ospedale a Villa Mosca (e qualsiasi altro referendum dovesse saltare fuori)? Ce lo chiediamo perchè...loro non ne sanno nulla.

Ricapitolando.

Il 30 novembre 2022 la minoranza non si accorda sul nome di Pelillo, salta tutto e il voto viene rinviato.

Il 30 dicembre 2022, un mese dopo, l'accordo si raggiunge, la seduta va a buon fine e il Consiglio comunale vota e nomina come esperti i tre avvocati: Roberto Angelini, Roberto Iannetti e Angelo Raffaele Pelillo

Tra sette giorni sarà il 30 gennaio 2023 ma, stando a quanto verificato, ad oggi i tre avvocati nominati non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune di Teramo. Neanche informalmente, a quanto pare, fatto salvo qualche messaggino privato spedito da qualche consigliere comunale (durante la seduta di fine anno) al grido di "ehi, io ti ho votato eh..."

Ma quanto tempo deve passare per notificare ai tre che sono stati nominati? Anche perchè senza di loro chi la riunisce la Commissione per valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti del referendum per l'Ospedale?

Abbiamo raccolto grande soddisfazione e giubilo, quel giorno, per l'avvenuta nomina della Commissione. Ma se chi ne fa parte neanche lo sa, che l'abbiamo nominata a fà?