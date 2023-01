LA "SOLITA SLAVINA" E UNA SECONDA VALANGA SULLA SP 52 ISOLA QUATTRO FRAZIONI A VALLE CASTELLANA

"E' la solita slavina". E in quel "solita" del sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, si legge tutto lo scoraggiamento per una situazione che si ripete puntualmente all'indomani di una nevicata. La strada provinciale numero 52 che collega Macchia da Sole e la frazione camplese di Guazzano è isolata, chiusa, per via di una doppia valanga che ne impedisce la percorribilità. La "solita slavina" torna quindi a bloccare, come già accaduto nel 2017, quattro frazioni del Comune di Valle Castallana, a cominciare da Macchia da Sole ma stavolta si è scatenata una seconda valanga nel tratto direzione-Leofara. Sul posto con mezzi ed operai la Provincia di Teramo per liberare il più possibile la strada e liberare dall'isolamento l'abitato di Macchia da Sole.