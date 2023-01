IL COMITATO PER I 50 ANNI DELLA COPPA INTERAMNIA TROVA CASA...ALL'ADSU

Trova casa in uno dei locali disponibili all'interno dell'Adsu il neonato Comitato per il Cinquantennale della Coppa Interamnia. Stamane, presso la sede dell'azienda per il Diritto allo Studio è stato siglato l'accordo che concede un locale, in comodato d'uso gratuito, al Comitato (per il perioso strettamente connesso all'organizzazione e svolgimento dell'evento sportivo estivo a Teramo). La collaborazione con il CUS, definita nei mesi scorsi, porterà alla formazione di due squadre di studenti universitari, una maschile e l'altra femminile, che scenderanno in campo prendendo così parte al tradizionale torneo internazionale di pallamano. La firma dell'accordo ha visto protagonisti Fabrizio Cantarelli direttore facente funzione dell'Adsu, il presidente dell'Adsu Vincenzo Di Giacinto, il presidente del Comitato l'avvocato Carlo Antonetti e il patron della Coppa Interamnia, Pierluigi Montauti. Il locale assegnato al Comitato verrà presentato in un successivo momento, dopo che sarà stato adeguatamente allestito.