DOMANI SI RIUNISCE L'OSSERVATORIO SUL DIRITTO ALL'ABITARE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO



Martedì 24 gennaio, dopo oltre un anno, è stato convocato presso il parco della scienza alle ore 18 l'osservatorio permanente sul diritto all'abitare.

Come Casa del Popolo, Asia usb, CPC Santacroce e militanti da sempre attenti al problema abitativo saremo presenti a questo tavolo consapevoli che il problema dell’emergenza abitativa interessi sempre un numero più alto di nostri concittadini.

Dopo le battaglie sotto le palazzine, ci confronteremo con gli attori chiamati in causa, proporremo idee e cercheremo soluzioni a questo annoso problema, ma ascolteremo anche ciò che hanno in programma le istituzioni e l’Ater in primis.

A margine della riunione faremo presente alla cittadinanza cosa verrà realmente deciso.

Il popolo chiede risposte, noi saremo la sua voce.

Basta inerzia, la casa è un diritto!