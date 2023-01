SCUOLA / "PIOVE IN UNA TERZA MEDIA DELLA ZIPPILLI..."

Dopo la primaria "allagata" a Notaresco, ci spostiamo a Teramo centro. La segnalazione arrivata a Certastampa.it è la seguente: "Piove in una terza della Zippilli..." E così è, dove aver verificato. E' dovuto intervenire l'ufficio tecnico del Comune per riparare in qualche modo quella che viene definita una "micro perdita" d'acqua. Intanto c'è chi attende risposte certe sulla sostituzione e/o almeno sistemazione degli infissi, già segnalati al sindaco nel 2018 con tanto di dettagliato elenco che riportava le principali problematiche degli edifici scolastici cittadini. Un elenco protocollato all'attenzione dell'Amministrazione dal Comitato Genitori per la Sicurezza nelle scuole...novità? La domanda è chiaramente rivolta anche all'assessore all'edilizia scolastica, Giovanni Cavallari.