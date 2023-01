VALLE CASTELLANA / IL SINDACO EVACUA QUATTRO FRAZIONI CON ELICOTTERO, 23 PERSONE DIRETTE IN HOTEL A TERAMO. CI SONO ANCHE 4 BAMBINI, UNO HA APPENA UN ANNO DI VITA

Preoccupa e non poco la situazione slavine sul territorio del Comune di Valle Castellana. Il sindaco Camillo D'Angelo ha appana firmato l'ordinanza di evacuazione di ben quattro frazioni (Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano maggiore, Leofara) e per gli abitanti la salvezza si chiama elicottero: quello che, con almeno quattro se non cinque viaggi, si occuperà di portare 23 residenti a Teramo, tra cui 4 bambini di 5, 8 e appena un anno di vita e molti anziani. Direzione, l'Hotel Abruzzi dove potranno trascorrere il resto della giornata e sopratutto la notte, al caldo, trovando un riparo sicuro. Lo ha deciso il sindaco alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e la difficoltà di riuscire a liberare la provinciale, eliminando la condizione di isolamento patita dai residenti delle frazioni interessate e collegate tramite la provinciale n.52. E' stato chiesto ed ottenuto l'intervento di due elicotteri dei vigili del fuoco per portare in salvo i residenti delle quattro frazioni. I velivoli sono partiti da Pescara. Fanno base al campo sportivo di Valle Castellana e da lì i cittadini verrano prima accompagnati presso il Comune e poi, in accordo con l'Amministrazione, si valuterà quali e quanti opteranno per il trasferimento nella struttura alberghiera indicata a Teramo.

---AGGIORNAMENTO ---

L'evacuazione dei residenti delle quattro frazioni isolate dalle due slavine di stamane è in corso ed è stata decisa a seguito di un tavolo tenutosi in prefettura alla presenza anche dei vigili del fuoco. I primi nuclei familiari insieme a due operatori di una ditta incaricata dalla Provincia di Teramo per le liberare le strade con un mezzo sgombraneve, sono stati evacuati. Sul posto sono stati inviati gli elicotteri Drago 54 e Drago 71 del Reparto volo di Pescara con aerosoccorritori a bordo. Una volta raggiunte le frazioni isolate, gli aerosoccorritori si sono calati dagli elicotteri con il verricello e hanno raggiunto gli abitanti del posto per soccorrerli e trasportarli in volo presso il piazzale dei vigili del fuoco del Comando di Teramo da dove sono trasferiti in una vicina struttura alberghiera. Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Prefettura di Teramo,proseguono.