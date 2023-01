VALLE CASTELLANA / IL SINDACO EVACUA QUATTRO FRAZIONI CON ELICOTTERO, 23 PERSONE DIRETTE IN HOTEL A TERAMO. CI SONO ANCHE 4 BAMBINI

Preoccupa e non poco la situazione slavine sul territorio del Comune di Valle Castellana. Il sindaco Camillo D'Angelo ha appana firmato l'ordinanza di evacuazione di ben quattro frazioni (Macchia da Sole, Macchia da Borea, Piano maggiore, Leofara) e per gli abitanti la salvezza si chiama elicottero: quello che, con almeno quattro se non cinque viaggi, si occuperà di portare 23 residenti a Teramo, tra cui 4 bambini e molti anziani. Direzione, l'Hotel Abruzzi dove potranno trascorrere il resto della giornata e sopratutto la notte, al caldo, trovando un riparo sicuro. Lo ha deciso il sindaco alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e la difficoltà di riuscire a liberare la provinciale, eliminando la condizione di isolamento patita dai residenti delle frazioni interessate e collegate tramite la provinciale n.52. E' stato chiesto ed ottenuto l'intervento di un mezzo aereo dei vigili del fuoco per portare in salvo i residenti delle quattro frazioni