VIDEO / "PRIMA O POI NON USCIAMO PIU'..." A VIOLA UNA STRADA SI TRASFORMA IN FIUME D'ACQUA E FANGO. E IL COMUNE DOVE STA?

Trascorso un anno, ci risiamo: stessa pioggia, stessa denuncia, stesso disastro e... stessa frazione. Siamo a Viola, a Teramo, uno sputo di metri dal quartiere residenziale di Villa Mosca insomma. Eppure a Viola stamattina la situazione era quella che vi mostriano nel video. Quella che vedete è una strada comunale che, puntualmente, si strasforma nel delirio più assoluto, con fiumi d'acqua e fango che scendono da una scarpata privata ed invadono la carreggiata. Parliamo di una strada che già normalmente, in assenza di piogge, è letteralmente bombardata da voragini nell'asfalto. E niente. La denuncia di un anno fa da chi qui ci risiede, a nulla è servita visto che, al netto della vicinanza e disponibilità manifestata a gennaio 2022 dall'assessore Valdo Di Bonaventura, non si è visto nè un mezzo comunale nè mezzo operaio.

Insomma, va bene che non si può intervenire sempre e sopratutto ovunque. Ma i residenti iniziano a chiedersi come mai, nel pagamento delle tasse, si pretende puntualità e rigore...identico trattamento non si riceve, però.

Passano gli anni, le piogge restano, gli annunci pure e le tasse pagate dai cittadini teramani che qui ci abitano se le porta via..l'acqua. Ma è mai normale uscire di casa per portare i figli a scuola o per andare a lavoro, e ritrovarsi così? Ma dove sta scritto che Viola finisce alla piazzetta? Ma dove sta scritto che chi vive qui deve farsi per forza un fuoristrada? Ma dove sta scritto che il singolo privato residente debba continuare a "salvaguardare" il più possibile la propria abitazione e adoperarsi per ripulire le caditoie occluse completamente da arbusti, foglie, fango, terra? L'acqua non trova il naturale sfogo e invade tutto. Con una pala e mezzo, in due persone, ci hanno impiegato un paio d'ore due ore per liberare la strada. Il Comune con un mezzo si metterebbe un quarto d'ora, forse. E invece? Stessa pioggia, stesso disastro, stessa domanda: che aspetta il Comune a fare qualcosa? Oltre a "ricucire il capoluogo con le frazioni", ripetuto come un mantra da sindaco e giunta, chi ricuce le voragini della strada e blocca il fiume d'acqua e fango a Viola?

GUARDA QUI LE IMMAGINI