SLAVINA DI CENTO METRI, UN EVACUATO: "IO HO PROVATO A CONVINCERE GLI ALTRI MA..."

"Ho provato a convincere anche altri, tipo un signore che stava in una roulotte ma niente, non ci sono riuscito, ha preferito rimanere su. E non è il solo..." Italo De Remigis, presidente dell'amministrazione separata dell’alta valle del Salinello, è tra i dieci evacauti finora da Macchia da Sole a seguito dell'ordinanza sindacale concordata dal sindaco Camillo D'Angelo con la Prefettura che sta coordinando le operazioni a Valle Castellana. De Remigis non è esattamente convinto che l'ordinanza di evacuazione sia stata la scelta più giusta: "Certo, se dovesse nevicare anche stanotte e domani forse si, potrebbe essere servita ma ci sono diverse persone che hanno preferito rimanere, vuoi perchè hanno animali da seguire e curare vuoi perchè, forse, sono abituati a situazioni critiche come queste..." dichiara De Remigis. Lui non andrà in albergo, a Teramo, come altri: "No no, io me ne vado a casa mia..." dice.