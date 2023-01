PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MARTEDÌ 24 GENNAIO, CONDIZIONI METEO IN MIGLIORAMENTO

Buonasera carissimi e ben ritrovati, passata l'ennesima depressione che ha riportato un moderato maltempo sul nostro medio Adriatico, ora le condizioni atmosferiche sono in via di miglioramento seguita da una sostanziale variabilità.

La giornata di domani il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale, aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in serata non escludiamo brevi rovesci sul settore teramano nevosi sui rilievi oltre i 700/800mt di quota.

Notte tempo attenzione al ghiaccio nelle zone montane innevate per via delle temperature che scenderanno diversi gradi sotto lo zero ed alle brinate nelle restanti zone pianeggianti e nelle vallate.

Le temperature minime saranno comprese fra i 2/4°C dei litorali ai -7/-5°C delle aree montane ed i -1/+1°C delle restanti aree, le temperature massime si attesteranno fra 8/9°C del medio Adriatico, nelle restanti aree regionali i valori saranno compresi fra i 0/4°C, la ventilazione risulterà debole orientale, a domani per le previsioni di mercoledì.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO