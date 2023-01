DOPO IL CASO DEGLI OPERAI EX ATR, L'INPS RISPONDE..."SENZA RISPONDERE"

Ve lo ricordate il caso dei 50 operai ell'ex Atr Group di Colonnella ancora in attesa del Tfr da parte dell'Inps? Certastampa.it pubblicò la notizia e raccolsa la denuncia di un ex operaio oggi referente Fim Cisl ad Ascoli Piceno, Samuele Puglia, in un articolo dello scorso 17 gennaio (LEGGI QUI). Il giorno dopo, il 18 gennaio, l'Inps di Teramo ha risposto alla sua pec. "Ma l'Inps fornisce una risposta che non risponde. Anzi, conferma il livello di burofollia in capo all'ente previdenziale e di cui pagano le spese, ancora una volta, lavoratori. Parliamo di persone che chiedono solo di vedersi liquidare quanto dovuto, ossia il trattamento di fine rapporto che la stessa Inps aveva erroneamente conguagliato all'ex datore di lavoro. Parliamo di un Tfr che il tribunale ha riconosciuto quale credito dei lavoratori stessi..." A sostenerlo è il segretario provinciale della Fim Cisl Teramo, Marco Boccanera, che da tre anni segue le peripezie patite dagli ex operai dell'Atr Group e che si erano licenziati dall'azienda prima del fallimento. "Ma i diritti dei lavoratori a percepire quel Tfr non sono mica falliti" incalza Boccanera, che pretende dalla direzione dell'Inps di Teramo "una indicazione chiara, una risposta netta: una data in cui i lavoratori riceveranno il pagamento del dovuto. Che significa, come hanno scritto nella pec, che " e contesta quanto riportato nella pec di risposta al "collega" Puglia. Si legge: "Il TFR non è stato liquidato in quanto le domande non sono pervenute prima della chiusura dei programmi di liquidazione. Ad oggi le domande sono state inviate, si attende la riapertura delle elaborazioni di pagamento". Il segretario Boccanera chiede all'Inps: "Chi dovrebbe indicare una data di questa riapertura delle elaborazioni di pagamento? Quanto altro bisognerà attendere?"