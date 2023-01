MORTE DI LUIGI MELONE, L'INTERA COMUNITA' DI CELLINO INCREDULA SI STRINGE ALLA FAMIGLIA

Il Comune di Cellino Attanasio in un post pubblicato stasera scrive: «L'intera Comunità Cellinese è scossa, attonita, incredula per la notizia che questa mattina è arrivata dall'Isola d'Elba. Luigi Melone non c'è più. "Ma che stai a dire?impossibile! " Queste le prime parole che molti di noi sono riusciti a dire. Quel Luigi dal cuore grande, dalle mille idee, amante della musica, dei sorrisi e del divertimento, un'istituzione per Cellino. Luigi era davvero l'amico di tutti, un ragazzo sempre attivo nel nostro paese, uno dei più grandi sostenitori dell'Associazione "La Nuova Direzione", "la sede" che ha continuato ad amare e sostenere anche adesso che era diventato il "Gigione" elbano . Luigi era anche il capo ultras della Curva Infuocata, incallito sostenitore del Cellino Calcio, perché sì, Luigi amava la sua Cellino. A Marciana gestiva l'unico alimentari del paese e anche se fuori la porta c'è il cartello "prodotti elbani", Luigi aveva ricavato un angolino con i prodotti della sua terra, ci teneva a farla conoscere e ne era molto orgoglioso. Luigi in questi anni è riuscito a farsi voler bene dalla Comunità di Marciana e questa mattina ne abbiamo avuto la conferma. In Comune lo conoscevano tutti e piangevano la triste notizia; non facciamo fatica a crederlo perché era davvero impossibile non voler bene a Luigi, un cuore grande e una simpatia contagiosa.

Un forte abbraccio alla mamma Orsolina, al papà Antonio, alla sorella Mariacarmine e a tutti i familiari.

Luigi Melone rimarrai sempre nei nostri cuori.

La tua Cellino».