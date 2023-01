VIDEO / INVESTITO E UCCISO JUAN CARRITO, L'ORSO SIMBOLO D'ABRUZZO

Investito e ucciso l'orso Juan Carrito, simbolo d'Abruzzo. La notizia della sua morte è stata confermata. L'orso è morto dopo essere stato investito sulla SS17 che collega Castel di Sangro con Roccaraso. Sono intervenute le guardie del PNALM per prestare i primi soccorsi all'orso e certificarne l'identità. Purtroppo la conferma che si trattasse di Juan Carrito ha scatenato profonda amarezza per un orso che era diventato "uno di famiglia", hanno scritto in molti sui social, protagonista di tantissime scorribande nei paesini del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della provincia dell'Aquila, senza mai essere aggressivo.

"Ho appreso con grande dolore la notizia dell'investimento mortale di Juan Carrito, l'orso marsicano più famoso e amato d'Abruzzo, avvenuto sulla statale 17 all'altezza di Castel di Sangro. L'orso è stato investito da un residente del luogo, il presidente della provincia e sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, mi ha informato dell'evento, inviandomi dei video in cui si vedeva l'orso pesantemente colpito. La sua perdita rattrista non solo l'Abruzzo ma il mondo intero che ha scoperto l'Abruzzo e la bellezza degli orsi attraverso i numerosi video che lo ritraevano sin da cucciolo con i suoi fratelli e l'orsa Amarena". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.