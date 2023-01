SLAVINA DI VALLE CASTELLANA, IN 9 IN HOTEL. ALLARME METEO FINO A DOMENICA. IL SINDACO: "MONITORIAMO"

Sono 9, in tutto, i cittadini di Valle Castellana evacuati oggi pomeriggio dalle rispettive abitazioni tra Macchia da Sole e altre tre frazioni a causa dell'isolamento provocato da due slavine lungo la sp 52. I 9 si trovano presso l'Hotel Abruzzi, così come da indicazioni fornite dal sindaco Camillo D'Angelo che, appena conclusa la riunione in Prefettura, si è recato in hotel a Teramo per verificare di persona le condizioni dei suoi concittadini e manifestare la vicinanza dell'Amministrazione in questo momento. Stanno tutti bene i 9, tra loco ci sono i tre bambini di 1, 5 e 8 anni evacuati a bordo di uno dei due elicotteri dei vigili del fuoco levatisi in volo da Pescara per soccorrere e portare a Teramo il gruppo. In tutto sono state 23 le persone evacuate, solo nove sono in hotel: gli altri hanno preferito un'autonoma sistemazione. "Proprio mentre ero in Prefettura è arrivata una nuova allerta meteo" spiega il sindaco D'Angelo, confermando che si monitorerà l'evoluzione ora per ora. L'allerta "va da mercoledì a domenica, monitoriamo e vediamo come muoverci. Non appena le condizioni lo consentiranno, i nostri concittadini potranno fare ritorno a casa", conclude D'Angelo