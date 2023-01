VIDEO/ L'ABRUZZO PIANGE LA MORTE DELL'ORSO JUAN CARRITO, SOTTO CHOC IL GIOVANE INVESTITORE: «E' SBUCATO ALL'IMPROVVISO»

L'Abruzzo è sconvolto per la morte dell'orso Juan Carrito. È stato travolto e ucciso, intorno alle ore 18, da un'auto, con a bordo tre persone, che si sono subito fermate. Il ragazzo L.G, 25 anni, alla guida, è sotto choc. «È sbucato all'improvviso», avrebbe detto ai soccorritori. L'orso, fin dai primi momenti è apparso gravissimo. Era immobile sull'asfalto, in un angolo della carreggiata, con la neve appena caduta. Muoveva soltanto la testa, come se volesse chiedere aiuto, con il sangue che fuoriusciva dalla bocca. Il decesso è avvenuto poco prima delle 20, a causa dell'impatto violento con l'automobile, che lo ha sbalzato in aria, per qualche metro, per poi ricadere rovinosamente, sull'asfalto. L'esemplare è rimasto schiacciato sul guardrail. Nell'urto, Juan Carrito avrebbe riportato le fratture degli arti e trauma toracico, documentato dalla perdita di sangue dalla bocca. Fortunatamente la persona alla guida non ha riportato traumi. Le guardie del Parco e i carabinieri forestali, intervenuti immediatamente sul posto, hanno subito confermato che si trattava di Juan Carrito, l'orso social di Roccaraso, protagonista di tantissime scorribande nei paesini del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della provincia dell'Aquila, senza mai essere aggressivo.

«La sua perdita rattrista non solo l'Abruzzo scrive il il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio- ma il mondo intero che ha scoperto l'Abruzzo e la bellezza degli orsi attraverso i numerosi video che lo ritraevano sin da cucciolo con i suoi fratelli e l'orsa Amarena».

QUI IL VIDEO DELL'INVESTIMENTO