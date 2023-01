GIOCA 10 EURO E VINCE 500 MILA EURO CON IL MILIARDARIO MEGA

Vincita importante, da 500mila euro a Colleranesco di Teramo. Il fortunato, spendendo appena 10 euro per il gratta e vinci “Il Miliardario Mega” ne ha vinti 500mila. E’ accaduto nella tabaccheria numero 5 sulla Statale 80 di Mirco Marrone e Antonietta Paolone. Vincitore per ora sconosciuto, perché nessuno si è presentato. E come spesso accade in casi similim, al fortunato vincitore giungano gli auguri da tutti noi.