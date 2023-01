SEI ANNI FA LA TRAGEDIA DI CAMPOFELICE DOVE MORI' IL TERAMANO DAVIDE DE CAROLIS

C'era anche un teramano quella mattina del 24 gennaio 2017 sull'elicottero del 118 che si schiantò a Campo Felice dopo aver soccorso uno sciatore. Sei lunghi anni sono trascorsi dalla morte di Davide De Carolis, tecnico di elisoccorso, e dei colleghi ed amici Walter Bucci,57 anni, medico rianimatore del 118 Asl dell’Aquila, veterano del Soccorso alpino, che solo qualche giorno prima aveva prestato soccorso a Rigopiano; Giuseppe Serpetti, per tutti “Peppe”, infermiere; Mario Matrella di 42 anni, tecnico verricellista della società di aviazione Inaer, Gianmarco Zavoli, il pilota. L’elicottero stava trasportando quel giorno Ettore Palanca, 50 anni, di Roma, maitre dell’Hotel Cavalieri Hilton: mentre sciava l’uomo si era fratturato tibia e perone e per lui era stato previsto il trasferimento in ospedale in elisoccorso. Morì anche qui nell'incidente di Campo Felice, su Monte Cefalone, nel territorio di Lucoli, nell’aquilano. A Davide De Carolis è dedicata la stele in pietra, nel cuore del parco fluviale della “sua” Teramo