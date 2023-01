OSPEDALE MAZZINI / UOS DI "EMODINAMICA", IL DOTTOR DE REMIGIS RESTA RESPONSABILE

Dal 1 febbraio 2023 e per i successivi cinque anni il dottor Franco De Remigis sarà il responsabile dell'Unità Operativa Semplice "Emodinamica" quale articolazione interna dell'Unità Operativa Complessa di Cardiologia UTIC e Emodinamica dell'Ospedale Mazzini di Teramo. La delibera della direzione generale è stata firmata nella giornata di ieri. De Remigis aveva già svolto l'attività di referente dell'Emodinamica salvo poi essere intervenuta la "trasformazione" in UOS, unità operativa semplice, e salvo essere stata disposta (come previsto dalla normativa vigente) una pre-selezione per l'affidamento degli incarichi di responsabile. Nel caso di specie, il Direttore facente funziona della UOC di Cardiologia, il dottor Donatello Fabiani, aveva due candidature da valutare: quella del dottor De Remigis e quella del dottor Gianluca Tomassoni. Fabiani, alla luce di tutta una serie di requisiti e valutazioni (riportate in delibera) e dei punteggi maturati dal dottor De Remigis, ha indicato lui quale Responsabile. L'incarico conferito potrà essere revocato, scrive in delibera la Direzione generale, "in qualsiasi momento e non consente la permanenza nel servizio oltre il tempo consentito dalla vigente normativa"