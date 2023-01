SCUOLA / CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO AVRA' LA PRIMA MENSA PER ELEMENTARI E MEDIE

Ancora buone notizie per il Comune di Castiglione Messer Raimondo guidato dal sindaco Vincenzo D'Ercole. Il progetto curato dagli uffici comunali per la realizzazione della mensa scolastica per i circa 140 studenti delle Elementari e Medie del plesso "Candelori" è stato ammesso a finanziamento. Si tratta di fondi Pnrr per circa 700mila euro. "E' una bellissima notizia,andremo ad incrementare un servizio importante per la nostra popolazione della primaria e secondaria di primo grado" dichiara soddisfatto D'Ercole. La nuova mensa, da realizzare entro il 2025, andrà a potenziare così l'offerta per i giovani studenti di Castiglione.