PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO, CONTINUA IL FREDDO ARTICO

Cari amici buon pomeriggio, continua la fase fredda ed a tratti instabile che ci accompagnerà per buona parte della settimana in essere dove la nostra penisola sarà interessata da correnti mediante orientali che faranno si che le temperature risulteranno al di sotto delle normali medie del periodo almeno sino ad inizio della prossima settimana.

Nella giornata di mercoledì per buona parte della giornata si affacceranno nuovamente nuovi nuclei instabili sulla nostra regione con particolare interessamento sei settori orientali, dove già dal primo mattino si presenteranno delle precipitazioni che risulteranno nevose sui rilievi a quote superiori ai 700/800mt, i quantitativi pluviometrici previsti nell'arco della giornata si attesteranno indicativamente sui 15/20mm.

Sui settori occidentali dell'Abruzzo nuvolosità irregolare con occasione per brevi rovesci nevosi a ridosso dei rilievi.

Le temperature come detto continueranno a restare di qualche grado sotto le medie del periodo i valori minimi andranno fra i 5/6°C delle zone litoranee, nelle zone collinari i valori saranno compresi fra i 1/3°C e nelle aree montuose fra i -3/-1°C, i termometri diurni si attesteranno fra i 7/8°C del medio Adriatico ai 0/5°C del resto del territorio regionale, la ventilazione risulterà moderata orientale.

Per oggi è tutto vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO