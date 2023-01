IL CAPO DELLA POLIZIA LAMBERTO GIANNINI IN VISITA ISTITUZIONALE ALLA QUESTURA DI TERAMO E SALUTA IL PREFETTO CHE VA VIA A FINE MESE

Visita a sorpresa e neanche tanto, questa mattina del Capo della Polizia, Lamberto Giannini che si è recato alla questura di Teramo. Giannini prima ha incontrato il prefetto Massimo Zanni, poi si è si è recato in viale Bovio, sede della questura dove ha incontrato il questore Lucio Pennella.

Giannini si è recato a Teramo per salutare il Prefetto che va via a fine mese ed ha approfittato dell'occasione per far visita anche alla Questura. Il numero uno di viale Bovio ha incontrato tutto il personale e si è parlato anche della cronica carenza di personale spendendo molte belle parole verso il Prefetto con il quale ha lavorato con lui anche a Roma ed in altre città italiane.