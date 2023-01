ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE L'AVVOCATO VITTORINI

Primo giorno di Consiglio Comunale, oggi, per l'avvocato teramano Pasquale Vittorini, entrato in surroga al consigliere Giovanni Befacchia che ha rassegnato le dimissioni. Per assumere la nomina, Vittorini si è dimesso dal nucleo di valutazione della Teramo Ambiente e adesso si appresta a dare il suo contributo in questo scampolo di consiliatura.



