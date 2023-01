IL FAMOSO FUMETTISTA MILO MANARA DISEGNA JUAN CARRITO SU FACEBOOK E DIVENTA VIRALE

"Sono molto dispiaciuto di aver appreso della tragica scomparsa di Juan Carrito". Con queste parole il famoso fumettista Milo Manara ha voluto accompagnare il post che in breve tempo è diventato virale su Facebbok.

Juan Carrito (foto in home) nella sua innocenza, si guarda intorno nel verde della natura e concentra il suo sguardo su una farfallina bianca che vola sui fiori. Un modo per testimoniare pubblicamente il suo dolore per la scomparsa dell'orso-simbolo d'Abruzzo morto l'altra notte travolto da un'auto sulla Statale 17 vicino a Castel di Sangro.