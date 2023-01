CHE TEMPO FA? / DOMANI CIELO VARIABILE, MA FARA' UN PO' PIU' FREDDO

Cari amici ben ritrovati con il consueto appuntamento pomeridiano relativo alle previsioni del tempo sulla nostra regione per la giornata di domani.

Continua una generale instabilità atmosferica favorita da deboli sistemi depressionari in transito dal mediterraneo centro/occidentale, determinando di fatto l'afflusso di correnti fredde orientali sui settori orientali del paese.

Le condizioni del tempo risulteranno quindi fra il variabile e l'instabile sulla nostra regione non mancheranno le precipitazioni in special modo sui settori orientali ed Adriatici, nevicate sui rilievi appenninici a quote intorno ai 700/800mt in calo in serata attorno ai 600mt di quota.

Sui settori occidentali irregolarmente nuvoloso con possibilità di locali e deboli precipitazioni nevose a ridosso dei rilievi appenninici.

Le temperature sono previste in lieve flessione sia nei valori minimi che in quelli massimi, i valori notturni saranno compresi fra i 4/5° del medio Adriatico ai 3/1°C dei settori collinari e fra -3/0°C delle zone montuose, i valori del giorno si attesteranno fra i 6/7°C delle zone prossime ai litorali ai -1/+4°C delle restanti zone della regione, la ventilazione risulterà fra il debole o moderata orientale.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione, a domani con le previsioni per venerdì.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO