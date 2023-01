CICLISTA INVESTITO E UCCISO A NOTARESCO, SCATTA LA CONDANNA A CINQUE MESI PER IL MOTOCICLISTA

Condannato per aver travolto in moto e ucciso un ciclista. Il fatto avvenne il 12 aprile di 8 anni fa. Il giudice monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori - secondo l'agenzia giornalistica Ansa - ha condannato a cinque mesi di reclusione, oltre al risarcimento delle parti civili, per omicidio colposo M. M., il motociclista di Giulianova che investì ed uccise, sulla Statale 150 nel comune di Notaresco, Rinaldo Di Lorito, 61 anni, che viaggiava a bordo di una bicicletta. Di Lorito, idraulico in pensione di Spoltore, era in bici insieme a un gruppo di appassionati diretto a San Gabriele. Al momento dell'incidente emerse che il gruppo si era improvvisamente scansato al centro della carreggiata per evitare un riccio morto. Di Lorito era l'ultimo del gruppo quando sopraggiunsero due moto, una era quella di M.M.

«Finalmente è stata fatta giustizia - hanno dichiarato al termine dell'udienza i parenti dell'uomo, assistiti dall'avvocato Luigi Spina - anche se tutto questo non colma il vuoto lasciato dalla morte di Rinaldo».

A pòerdere la vita nell'aprile del 2015 fu Rinaldo Di Lorito di Spoltore, 61 anni mentre faceva una gita al santuario di San Gabriele con l’associazione di ciclisti amatoriali “Bike 2000” di cui faceva parte.

Di Lorito che procedeva con il gruppo si è spostato verso il centro della strada anche lui come gli altri ciclisti. Ma proprio in quel momento arrivarono da dietro due motociclette di grossa cilindrata. E una, nell’aggirare il ciclista per superarlo, l’ha urtato. L’impatto è stato devastante. Di Lorito che con il gruppo si era spostato per evitare un riccio ha riportato una profondissima ferita dietro l’orecchio, probabilmente causata dal poggiapiedi della Honda Vfr 800 condotta da M.M., 38 anni di Giulianova ed è deceduto nonostante i soccorsi immediati.