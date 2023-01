VIDEO/ ROBIN HOOD: «DA 20 ANNI DIFENDIAMO I CONSUMATORI, SENZA MAI AVER PRESO CONTRIBUTI PUBBLICI E CON TANTI BOICOTTAGGI, MA ANDIAMO AVANTI...»

L'Associazione consumatori Robin Hood nasce venti anni fa nell'assenza assoluta di analoghe strutture sul territorio atte alla difesa dei cittadini infatti, alla presenza di facciata per occupare caselle in Enti locali di talune , non corrispondeva nessuna azione politica e di tutela nel territorio.

Attualmente il " movimento consumeristico" è caratterizzato da una presenza di molteplici sigle locali e nazionali . Il business nel settore ha attratto numerosi professionisti, in particolare avvocati, che hanno allargato la propria offerta, in questo aiutati da una normativa in evoluzione che ha portato ad una serie di norme sullo strumento dell'A.d.r. e della legge antisuicidio, non solo e non da ultima la scelta da parte dell'Agcom di passare al Web le conciliazioni a loro uso esclusivo, per poi modificarle in corsa. Nonostante ciò grande assente è la politica consumeristica, ovvero, azioni di tutela generali che coinvolgono gli enti pubblici e le loro di tutela e di monitoraggio delle leggi. In questo senso si registra un complessivo peggioramento dei rapporti tra pubblico e strutture a esso collegati e cittadini. Nel corso degli anni l'azione dell'Associazione Robin Hood si è quindi caratterizzata in interventi di azione collettiva iniziali, per poi passare a risposte alle singole esigenze.

Venti anni, il record assoluto è quello di non aver ricevuto neanche un centesimo da strutture pubbliche o private, per avere una autonomia necessaria. Non molti fanno questo e merita una particolare sottolineatura, in un settore, dove vengono create associazioni per gestire cose pubbliche, per camuffare azioni private, per prendere finanziamenti, è forse un unicum. In questi anni, precisa il presidente, abbiamo chiesto solo un aiuto per una sede sia Montorio al Vomano che a Teramo, ma entrambe le amministrazioni hanno deciso di garantire questa opportunità a una neonata associazione con sigla sindacale di riferimento, senza nessun criterio di merito.

Il corpo sociale si è modificato nella sua composizione Alcuni significativi dati, i soci delle aree interne sono passati dal 18% al 42%, i laureati dal 5,2% al 26% . Le azioni di tutela caratterizzate inizialmente per la tutela sulla telefonia, quasi la totalità, hanno avuto una evoluzione da iscrivere alla liberalizzazione anche dell'energia. L'accresciuta conoscenza delle leggi, talvolta anche distorta, ad altri settori. Le pratiche lavorate oggi rappresentano attualmente il 53% energia, il 31% telefonia e il restante 16% le altre.

Circa 100.000 pratiche svolte direttamente o in modo riflesso, vedasi questione loculi , t red .... Una percentuale bassissima quelle andate in giudizio circa il 5% . Lo strumento della conciliazione è stato ed è principe nella nostra azione. L'Associazione esprime un giudizio fortemente negativo su buona parte della politica capace di assenze impressionanti su problematiche come Tercas, Gse, vendita Abruzzi Gas, black-out gas e luce, finanzia di progetto o dí programma, imposta Iva su Tia ... ed altre che hanno visto sottrarre opportunità di tutela e danno economico privato e collettivo. La mancata visione dello sviluppo ha poi negato investimenti nazionali e comunitari.

Viviamo quindi il ventennale non come un punto di arrivo ma di svolta, il tema della Giustizia e della Legalità caratterizzerà la nostra azione nei prossimi anni. La tutela del patrimonio pubblico da speculatori, da politici di bassa lega e da funzionari infedeli. Così come la tutela dei consumatori nelle procedure degli enti locali e delle società a loro riferite. Il monitoraggio della spesa pubblica. Un salto di qualità, dunque, che da costrutto al tema delle difesa dei diritti, diventato, purtroppo, per molti solo strumento di business .

L'Associazione è stata negli ultimi anni oggetto di una serie di boicottaggi e azioni di disturbo non da poco, sarà oggetto di una informativa pubblica e di azioni giudiziarie

ASCOLTA QUI PASQUALE DI FERDINANDO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD